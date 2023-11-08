Идею США передать Украине активы России назвали политическим бандитизмом

Сенатор Карасин назвал идею США передать Украине активы России бандитизмом

Законопроект США о передаче Украине конфискованных активов России — это политический бандитизм. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал решение Конгресса глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Само это решение — это пример международного преступного стремления решать за всех вопросы финансовые, экономические, гуманитарные. Никакого оправдания у этого решения никогда не будет», — заявил сенатор.

По словам Карасина, законопроект соответствует сложившемуся имиджу американской администрации и американской внешней политики.

Но с бухты-барахты говорить о зеркальных мерах пока не стоит. Их надо проработать Григорий Карасин глава комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Согласно тексту документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

Денежные средства будут доступны с целью «компенсации Украине понесенного урона». В частности, речь идет о реконструкции и восстановлении городов, гуманитарной поддержке населения.