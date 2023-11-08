Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 8 ноября 2023Мир

Идею США передать Украине активы России назвали политическим бандитизмом

Сенатор Карасин назвал идею США передать Украине активы России бандитизмом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Законопроект США о передаче Украине конфискованных активов России — это политический бандитизм. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал решение Конгресса глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Само это решение — это пример международного преступного стремления решать за всех вопросы финансовые, экономические, гуманитарные. Никакого оправдания у этого решения никогда не будет», — заявил сенатор.

По словам Карасина, законопроект соответствует сложившемуся имиджу американской администрации и американской внешней политики.

Но с бухты-барахты говорить о зеркальных мерах пока не стоит. Их надо проработать

Григорий Карасинглава комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Согласно тексту документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

Денежные средства будут доступны с целью «компенсации Украине понесенного урона». В частности, речь идет о реконструкции и восстановлении городов, гуманитарной поддержке населения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Самый крупный за историю торгов голубой бриллиант продали за 4 миллиарда рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости