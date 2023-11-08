Идею США передать Украине активы России назвали политическим бандитизмом
Законопроект США о передаче Украине конфискованных активов России — это политический бандитизм. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал решение Конгресса глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Само это решение — это пример международного преступного стремления решать за всех вопросы финансовые, экономические, гуманитарные. Никакого оправдания у этого решения никогда не будет», — заявил сенатор.
По словам Карасина, законопроект соответствует сложившемуся имиджу американской администрации и американской внешней политики.
Но с бухты-барахты говорить о зеркальных мерах пока не стоит. Их надо проработать
Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Согласно тексту документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.
Денежные средства будут доступны с целью «компенсации Украине понесенного урона». В частности, речь идет о реконструкции и восстановлении городов, гуманитарной поддержке населения.