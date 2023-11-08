Алиев обвинил посредников в попытке заморозить карабахский конфликт

Алиев обвинил страны-посредницы в попытках заморозить конфликт в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил страны-посредницы в попытках заморозить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

«Они считали, что азербайджанский народ смирится с этой ситуацией. Но азербайджанский народ никогда и не думал мириться с этим положением», — заявил руководитель республики в ходе выступления на военном параде в Ханкенди (Степанакерте) по случаю трехлетия победы во второй Карабахской войне.

Также глава государства заявил, что конфликта можно было бы избежать, если бы руководство Армении и поддерживающие ее внешние силы прислушались к его словам.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ситуациях вокруг Косово и Нагорного Карабаха Евросоюз дискредитировал себя в качестве посредника. Она выразила уверенность, что вопросы по происходящему в Армении продолжат появляться в будущем.