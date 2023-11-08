Алиев заявил об упущенной возможности избежать войны с Арменией

Алиев: Ереван мог предотвратить войну, если бы прислушался к доводам Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван мог бы избежать войны 2020 года, если бы прислушался к доводам Баку. Его слова приводит РИА Новости.

«Я неоднократно заявлял с различных трибун, что мы не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство. Если переговоры будут безрезультатными, то мы, применив силу, на основе международного права освободим родные земли от оккупантов на поле боя», — сказал Алиев в ходе выступления на военном параде в Ханкенди (Степанакерте).

Он отметил, что «после шушинской победы армянская сторона фактически была готова капитулировать и через день подписала акт о капитуляции». По словам Алиева, приостановление войны в то время было осознанным выбором Баку, несмотря на то, что азербайджанские силы находились в шаге от столицы Карабаха. «То, что мы сегодня проводим вот здесь — на центральной пощади города Ханкенди — военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг», — подчеркнул он.

Прекращение 44-дневной войны в ноябре 2020 года, заявил Алиев, позволило Баку без единого выстрела вернуть Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Ранее Алиев обвинил посредников в попытке заморозить конфликт в Нагорном Карабахе, так как они считали, что «азербайджанский народ смирится с этой ситуацией».