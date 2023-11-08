Названа альтернатива 155-миллиметровым снарядам США для Украины

Полковник Кнутов: ВСУ используют кассетные боеприпасы вместо снарядов из США

США приостановили поставки дефицитных 155-миллиметровых снарядов на Украину. Вместо них страна вынуждена использовать кассетные боеприпасы, которые могут быть эффективнее, но запрещены международными конвенциями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

США потребуется время для наращивания производства снарядов

«Вообще, конечно, у США в арсеналах достаточно и 155-миллиметровых снарядов, и других. Но есть нормативы о неснижаемом запасе, и если мы ведем речь о нем, то, действительно, размер возможной помощи другим странам достиг предела, больше передавать нельзя», — сказал Кнутов.

По его словам, США также опасаются возможного вооруженного конфликта Китая с Тайванем, что потребует участия страны. Потому Штаты были вынуждены приостановить поставку снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

На Украине теперь широко используют кассетные боеприпасы Юрий Кнутов полковник в отставке

Кроме сокращения помощи Украине, требуются и другие меры. В частности, как сказал полковник, перед странами НАТО поставлена задача о наращивании производства снарядов. В США наращивание тоже идет, но, для того чтобы добиться необходимых объемов, потребуется несколько лет.

«Многие снаряды достаточно современные. Они гораздо дороже тех, что производились 10-20 лет назад, и это тоже создает проблемы. Снарядный голод ввиду этого почувствует если не Израиль, то Украина. Киев вынужден применять вместо них кассетные боеприпасы», — объяснил Кнутов.

Использование кассетных боеприпасов запрещено международными конвенциями

Военные отметил, что, с одной стороны, использование кассетных боеприпасов для ведения боевых действий может быть эффективно с учетом избранной Украиной тактики. Однако нельзя забывать об опасности данного вида вооружений.

«Они опаснее и для личного состава, и для техники, требуют определенных мер защиты: создания укрытий, блиндажей. С другой стороны, неразорвавшиеся субэлементы фактически становятся минами. Сам факт массированного применения кассетных боеприпасов идет вразрез с существующими международными конвенциями о ведении боевых действий», — подчеркнул Кнутов.

По этой причине, по его словам, Запад поставил перед Украиной задачу налаживания собственного производства снарядов. От страны потребуют самостоятельно обеспечить хотя бы какую-то часть необходимых боеприпасов.

Ранее в США заявили об истощении запасов 155-миллиметровых снарядов из-за поставок в Израиль и на Украину. Отмечается, что США планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч единиц в 2025 году.