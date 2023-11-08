Российские суды стали массово арестовывать активы иностранного бизнеса

Арбитражные суды РФ за 1,5 года наложили 93 ареста на активы зарубежного бизнеса

После того как с российского рынка начали массово уходить зарубежные игроки, местные арбитражные суды стали чаще обычного арестовывать активы иностранного бизнеса в стране. К таким выводам пришли аналитики МЭФ Legal, передает РБК.

За полтора года, с 1 марта 2022-го по 24 октября 2023-го, суды вынесли 295 определений, из которых 33,5 процента приходилось на зарубежные организации. В общей сложности против них было введено 117 обеспечительных мер, 93 из которых — аресты.

Большинство вводимых мер против иностранного бизнеса — «традиционные», а именно арест активов на определенную сумму, долей, недвижимого имущества. Однако в некоторых случаях аналитики зафиксировали так называемые экзотические меры, когда суд арестовывал всю корпоративную структуру в России или вводил «антиисковые» запреты.

В компании объясняют, что такими способами в России пытаются удержать иностранный бизнес или активы на территории страны. Авторы исследования ожидают, что доля принимаемых обеспечительных мер против иностранного бизнеса будет расти.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранным компаниям не дадут возможность свободно уйти из России.