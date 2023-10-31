В Кремле отказались дать иностранным компаниям свободный выход из России

Песков: свободного выхода из России для иностранных компаний быть не может

В Кремле отказались предоставить иностранным компаниям возможность свободного уйти из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует Интерфакс.

По словам представителя Кремля, иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства. «Свободного выхода сейчас быть не может», — объяснил Песков.

Необходимость для западных компаний согласовывать цену продажи активов в рублях не связана с падением курса. Рубль, как и многие валюты, подвержен волатильности, и это нормальный экономический процесс, добавил пресс-секретарь и предложил адресовать эти вопросы правительственной комиссии.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что власти приняли решение увеличить сбор с иностранных компаний, которые хотят уйти из России. Его размер вырастет с 10 до 15 процентов от полной рыночной стоимости продаваемых активов. Комиссия Минфина обязала недружественных нерезидентов при продаже активов выплачивать взнос в марте 2023 года. Его величина для сделок с дисконтом более 90 процентов составляет 10 процентов, а для продажи с меньшей скидкой — 5 процентов.

За первое полугодие 2023-го компании из недружественных стран пополнили бюджет России на 54 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления от них поступают в бюджет России с декабря 2022 года. По данным системы «Электронный бюджет», за первый месяц они составили 3 миллиарда рублей, а за все время действия требований — 57 миллиардов рублей.