Артемий Лебедев высказался о накачанном торсе Павла Дурова

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поддерживает свое тело в хорошей форме не для себя. Об образе жизни бизнесмена он высказался в своем обзоре новостей.

Лебедев прокомментировал слова рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который встречался с Дуровым в Дубае, о том, что предприниматель ведет отшельническую жизнь. Дизайнер не согласился с этим мнением и счел, что Дуров скорее живет как аскет, нежели отшельник.

«Когда ты живешь как отшельник, ты себе так бицухи не накачиваешь. Потому что для себя так делать не будешь, а явно стараешься для кого-то. Как минимум чтобы выложить фоточку, а это уже не совсем отшельничество», — объяснил Лебедев, демонстрируя снимки накачанного торса Дурова.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн, рассказывая об общении с Дуровым, назвал его «тотальным зожником». По словам рэп-исполнителя, бизнесмен не употребляет даже кофеин. Артист добавил, что Дуров всего себя посвятил Telegram.