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08:57, 8 ноября 2023Мир

Байдена проинформировали о попытках размещения военной базы Китая

Bloomberg: Байдена проинформировали о попытках размещения базы Китая в Омане

Фото: Leah Millis / Reuters

Президента США Джо Байдена проинформировали о попытках размещения военной базы Китая в Омане, которая дополнит имеющуюся у Пекина инфраструктуру в Джибути. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Байдену сообщили о состоявшихся в октябре переговорах между китайскими и оманскими военными чиновниками. Обе стороны пришли к решению продолжить переговоры в ближайшие недели. Помимо Омана, США подозревают Китай в планах по созданию военных баз в ОАЭ, Пакистане, Таиланде и Индонезии.

Министерство иностранных дел Китая не дало прямого ответа на запрос о характере переговоров. «Обе стороны имеют высокую степень консенсуса в отношении дальнейшего развития двусторонних отношений и углубления сотрудничества в различных областях с целью углубления двусторонней дружбы и принесения пользы двум народам», — рассказали в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Китай и Куба договорились о размещении на кубинской территории секретной шпионской базы КНР для слежки за США. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц, знакомых с разведданными по этой теме.

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      Максим Габриелян
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