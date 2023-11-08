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08:38, 8 ноября 2023Мир

Белый дом предостерег Израиль от оккупации Газы

Кирби: повторная оккупация Газы Израилем станет неправильным поступком

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Белый дом предостерег власти Израиля от оккупации сектора Газа — в Вашингтоне подчеркнули, что это станет «неправильным поступком». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Мы ведем активные дискуссии с нашими израильскими коллегами о том, как выглядит постконфликтная Газа. Президент придерживается своей позиции, согласно которой повторная оккупация израильскими силами — это неправильный поступок», — приводит издание слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациями Джона Кирби.

Так США отреагировали на заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который предположил, что после завершения боевых действий в Газе Тель-Авив может взять руководство над регионом на «неопределенный срок». Аналогичным образом он был занят Израилем в 2005 году.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжат уговаривать Израиль на гуманитарные паузы в секторе Газа, несмотря на полученный отказ. Он также добавил, что в настоящее время процесс переговоров находится в начальной стадии, и напомнил, что израильтяне изначально были против даже доставки гуманитарных грузов в сектор Газа.

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      Максим Габриелян
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