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20:29, 8 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего майора МЧС арестовали по подозрению в расправе над отцом

В Петербурге суд арестовал экс-майора МЧС по подозрению в убийстве отца

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Петербурге суд арестовал бывшего майора МЧС Романа Юрченко по подозрению в расправе над отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юрченко будет под стражей до 5 января. Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, ночью 6 ноября экс-майор был в квартире на улице Караваевская, в которой нанес не менее 10 ударов острым предметом в спину и шею отца. Мужчину задержали в ту же ночь. Он сам позвонил в полицию и рассказал о нападении неизвестных, одного из которых он лишил жизни.

В этот день обвиняемый выпивал вместе с отцом в честь годовщины ухода из жизни матери, сообщила «Фонтанка».

Ранее Василеостровский суд Петербурга приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Алексея Генералова за расправу над отцом.

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      Варвара Митина
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