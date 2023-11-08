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04:00, 8 ноября 2023Бывший СССР

Названы главные задачи российской армии в осенний период

Военный Дандыкин заявил о снижении активности ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сейчас Россия сосредоточена на активной обороне, а также на ударах по коммуникациям противника в дальнем тылу, на нарушении логистики. Также наблюдается активизация армейской и штурмовой авиации страны. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас мы находимся в состоянии активной обороны. На некоторых участках фронта противник снизил свою активность, в частности, на Запорожском направлении. На других — наоборот, увеличил. Например, в Херсонской области идут высадки тактических десантов. Также активизация наблюдается на Купянском и Авдеевском направлениях», — сказал военный.

Также, по словам Дандыкина, наблюдается активизация российской армейской и штурмовой авиации. Производятся ракетные удары по коммуникациям противника в ближнем и дальнем тылу. Они производятся с целью уничтожения складов боеприпасов, ремонтных заводов, нарушения логистики и коммуникаций.

«И, конечно, идет артиллерийская дуэль, артиллерийская подготовка, борьба с дронами противника, нанесение ударов нашими беспилотниками. Также идут действия штурмовых групп на определенных направлениях, проводится проверка боем», — заключил Дандыкин.

Ранее российские разведчики уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из миномета на купянском направлении Перед этим они несколько дней наблюдали за подвозом на гражданских автомобилях снарядов к месту базирования противника.

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