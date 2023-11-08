В Госдепе высказались о расширении Евросоюза

Госдеп: США поддерживают рекомендации Еврокомиссии по расширению Евросоюза

Американское руководство поддерживает рекомендации по расширению Европейского союза (ЕС), предложенные Еврокомиссией (ЕК). Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.

Он заявил о поддержке Вашингтоном «стремления десяти официальных и потенциальных стран-кандидатов». «Конечно, этот процесс возглавляет ЕС, но мы верим, что это переломный момент», — высказался чиновник.

Он призвал государства, желающие вступить в ЕС, «воспользоваться моментом и полностью реализовать свой потенциал».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения ЕС. Она исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, страна должна достичь необходимых целей и критериев.