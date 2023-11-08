Экстракт ивы оказал действие против вирусов

Frontiers in Microbiology: экстракт ивы оказывает противовирусный эффект

Ученые Финляндии обнаружили, что экстракт коры ивы оказывает противовирусный эффект широкого спектра действия. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.

Экстракт действовал на оболочечные коронавирусы, которые вызывают простудные заболевания и COVID-19, и на энтеровирусы без наружной белковой оболочки, связанные с такими инфекциями, как грипп и менингит.

Для приготовления экстракта были собраны ветки ивы. Кору разрезали на куски, замораживали, измельчали, а затем экстрагировали горячей водой. В результате были получены образцы экстракта, которые ученые протестировали на энтеровирусы (штаммы вирусов Коксаки А и В) и коронавирусы (сезонный коронавирус и SARS-CoV-2).

Ученые использовали анализ ингибирования цитопатического эффекта, чтобы определить, как долго экстракт действует на инфицированные клетки и насколько хорошо он ингибирует вирусную активность. Экстракт не повредил сами клетки и эффективно защищал клетки от инфекции. Эксперименты, проведенные с образцами SARS-CoV-2 показали, что, хотя этот вирус может проникать в клетки, даже если их обрабатывать экстрактом, он не может размножаться, оказавшись внутри.

Механизм действия экстракта заключается в том, что он воздействует на поверхность вирусов. Коронавирусы с оболочками оказались разрушенными, тогда как энтеровирусы без оболочки были лишены возможности высвободить геном. Однако пока не известно, какое именно вещество в экстракте оказывает противовирусное действие.