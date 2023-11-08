ФРГ начнет вывод военнослужащих и техники из Польши

Минобороны ФРГ: Германия начнет вывод военных и систем ПВО Patriot из Польши

Германия завершила миссию НАТО в Польше и начнет постепенный вывод трех своих систем ПВО Patriot и обслуживающих их военнослужащих из соседней страны. Об этом заявило Минобороны ФРГ, сообщает РИА Новости.

«В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности и (...) будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц», — говорится в сообщении ведомства.

В январе прошлого года из-за падения на территорию Польши украинской ракеты Германия разместила в республике свою военную технику, а именно три системы ПВО Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих бундесвера.

Ранее стало известно, что министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве. Сообщается, что в настоящее время в стране уже размещено около 1500 военнослужащих бундесвера.