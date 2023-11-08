Италия направит к берегам Газы плавучий госпиталь

Министр обороны Италии Крозетто: страна направит в Газу плавучий госпиталь

Италия направит к берегам сектора Газа плавучий госпиталь и разместит в анклаве наземное полевое лечебного учреждение. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто, сообщает РИА Новости.

«Сегодня отправится корабль "Вулкан", оснащенный госпиталем, который мы хотим послать к районам, затронутым войной», — заявил Крозетто.

Сообщается, что корабль вмещает в себя 170 человек и имеет операционные, оборудование для диагностики и медицинские препараты. Кроме того, ВМС Италии направит в Газу 30 специалистов из своего штата, которые имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях. Другие 30 военнослужащих будут переброшены на самолете.

Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле призвала развернуть в секторе Газа полевые госпитали на фоне роста числа пострадавших из-за продолжающихся израильских ударов по анклаву. По ее словам, ситуация в сфере здравоохранения на этой территории является катастрофической.