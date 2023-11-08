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05:50, 8 ноября 2023Мир

Израиль пообещал оставить свои силы в Газе после завершения операции

Советник Нетаньяху: силы безопасности Израиля останутся в Газе после операции
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что силы безопасности страны останутся в секторе Газа после завершения операции. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Когда это закончится и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы террористические элементы не возродились, чтобы не возродилось ХАМАС... Должно быть присутствие израильских сил безопасности», — подчеркнул он.

По его словам, Израиль не намерен оккупировать сектор Газа, равно как и не собирается брать на себя управление анклавом.

Ранее ЦАХАЛ продвинулся к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что во время ночных авиаударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

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      Марина Совина
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