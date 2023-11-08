Ким Кардашьян посетила вечеринку предполагаемого бойфренда в откровенном платье

Американская телезвезда Ким Кардашьян посетила вечеринку предполагаемого бойфренда в откровенном образе. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость пришла на день рождения игрока в американский футбол Оделла Бекхэма в Нью-Йорке, с которым ее заподозрили в романе. Предпринимательницу запечатлели в кожаном платье длины макси облегающего кроя с глубоким V-образным декольте на шнуровке. В качестве обуви она выбрала босоножки на шпильке, а в руках держала черную сумку.

На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсера собрали в небрежный пучок, а на лицо при этом нанесли макияж в стиле smoky eyes. Ее наряд дополнили массивные колье с бриллиантами, а также браслеты и кольцо.

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм также появилась на празднике Бекхэма. Папарацци сфотографировали манекенщицу в оверсайз-бомбере серого цвета, надетом поверх прозрачного платья длины макси.