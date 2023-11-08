Плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в прозрачном платье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летняя манекенщица посетила вечеринку в честь дня рождения игрока в американский футбол Оделла Бекхэма в Нью-Йорке. Знаменитость запечатлели в оверсайз-бомбере серого цвета, надетом поверх прозрачного платья длины макси. На размещенных кадрах видно, что телезвезда также надела кружевное черное белье и высокие кожаные перчатки.

В качестве обуви Грэм выбрала белые туфли на каблуках, а в руках она держала серебристый клатч. При этом волосы модели собрали в хвост, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на звезде были крупные серьги-кольца.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире по американской версии мужского журнала Maxim. В интервью изданию Грэм заметила, что не видит ничего чересчур сексуального в своей фигуре.