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01:00, 8 ноября 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в прозрачном платье

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летняя манекенщица посетила вечеринку в честь дня рождения игрока в американский футбол Оделла Бекхэма в Нью-Йорке. Знаменитость запечатлели в оверсайз-бомбере серого цвета, надетом поверх прозрачного платья длины макси. На размещенных кадрах видно, что телезвезда также надела кружевное черное белье и высокие кожаные перчатки.

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В качестве обуви Грэм выбрала белые туфли на каблуках, а в руках она держала серебристый клатч. При этом волосы модели собрали в хвост, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на звезде были крупные серьги-кольца.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире по американской версии мужского журнала Maxim. В интервью изданию Грэм заметила, что не видит ничего чересчур сексуального в своей фигуре.

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      Карина Черных
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