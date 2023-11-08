Звезда «Уральских пельменей» назвала преимущество КВН

Звезда «Уральских пельменей» Корнева: КВН учит быстро реагировать на ситуацию

Артистка юмористического проекта «Уральские пельмени» и бывшая участница КВН Ксения Корнева назвала преимущество «Клуба веселых и находчивых». В интервью «Кино-театр.ру» она заявила, что телеигра учит быстро реагировать на ситуацию.

Корнева, ранее снявшаяся в комедийном сериале «Мама будет против», ответила на вопрос о том, хватает ли ей сценического опыта для работы над подобными проектами. «КВН очень сильно помогает быстро реагировать на ситуацию, потому что там часто приходится все переделывать в последний момент», — пояснила она. Звезда «Уральских пельменей» добавила, что такая собранность хорошо помогает и на съемочной площадке.

Съемки первого сериала «Уральских пельменей» стартовали в Екатеринбурге в июне. В центре сюжета — история отношений грузчика Николая и семьи Тамары Игоревны и Сергея Геннадьевича, ранее неоднократно показанная проектом. Главные роли в сериале исполнили Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов.

Ранее Корнева пожаловалась на ограничения в современном юморе. Она заявила, что сегодня комики не могут шутить на любые темы так, как раньше.