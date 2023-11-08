Мальчик приложил к пенису магниты и едва его не лишился

Мальчик из Японии играл с магнитами и угодил в больницу из-за того, что приложил их к пенису. Об этом сообщает медицинское издание Clinical Case Reports.

11-летний школьник едва не раздавил себе пенис из-за эксперимента с магнитами. Ребенок «из любопытства» положил два сантиметровых неодимовых магнита с двух сторон от полового члена. Сила притяжения оказалась настолько большой, что они сильно сжали пенис.

Снимать магниты пришлось медикам из токийской больницы Toho University Medical Center. Они преуспели лишь после двух часов попыток, потянув магниты с достаточной силой в противоположных направлениях. После этого на рану нанесли заживляющую мазь.

Мальчика выписали в тот же день. При последующем осмотре осложнений не обнаружилось, мочевыводящий канал не пострадал.

В статье, посвященной нетипичному случаю, медики отметили, что подобные инциденты очень опасны для уретры и могут сильно ее повредить. Особое беспокойство у них вызывает то, что в последнее время им все чаще приходится извлекать неодимовые магниты из анусов и уретр пациентов.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи обнаружили десятки предметов в желудке мужчины. Медики диагностировали у пациента пикацизм — непреодолимое желание есть что-либо необычное и малосъедобное.