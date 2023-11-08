Неизвестного мужчину в пакете обнаружили рабочие в коллекторе Петербурга

В петербургском коллекторе рабочие нашли мертвого мужчину в пакете

Неизвестного мужчину в пакете обнаружили в коллекторе на Ржевской площади Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «78.ru».

По данным издания, первой о подозрительной находке по телефону экстренной службы сообщила местная жительница. Она рассказала, что пакет обнаружили рабочие во время реконструкции площади. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что внутри находится мужчина. Его тело без следов насильственной расправы уже успело сильно разложиться.

Сейчас мужчину направили в морг для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет «Фонтанка».

Ранее мальчик обнаружил скелетированные останки мужчины у заброшенной железной дороги в подмосковном Серпухове.