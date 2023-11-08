В российском городе найден скелет с документами рецидивиста

В Серпухове мальчик нашел скелет с документами рецидивиста в розыске

В подмосковном Серпухове обнаружены скелетированные останки мужчины у заброшенной железной дороги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Их нашел мальчик, гулявший неподалеку от школы. Сначала он заметил человеческий череп, а рядом лежали рюкзак, одежда и полуистлевшие кости.

Прибывшие полицейские провели осмотр и извлекли из рюкзака медицинские документы и банковские карты. После их проверки была установлена личность мужчины. Им оказался рецидивист, ранее неоднократно судимый за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Он находился в федеральном розыске за уклонение от принудительных работ.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.