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08:16, 8 ноября 2023Силовые структуры

В российском городе найден скелет с документами рецидивиста

В Серпухове мальчик нашел скелет с документами рецидивиста в розыске

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В подмосковном Серпухове обнаружены скелетированные останки мужчины у заброшенной железной дороги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Их нашел мальчик, гулявший неподалеку от школы. Сначала он заметил человеческий череп, а рядом лежали рюкзак, одежда и полуистлевшие кости.

Прибывшие полицейские провели осмотр и извлекли из рюкзака медицинские документы и банковские карты. После их проверки была установлена личность мужчины. Им оказался рецидивист, ранее неоднократно судимый за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Он находился в федеральном розыске за уклонение от принудительных работ.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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      Любовь Ширижик
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