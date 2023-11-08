На Украине заочно вынесли приговор Сальдо

Одесский суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам тюрьмы

Малиновский суд Одессы заочно вынес приговор губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Судья назначил Сальдо 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационных и административных обязанностей сроком на 15 лет.

В середине октября одесский суд приговорил разбившегося в ДТП в ноябре 2022 года замглаву российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному сроку и конфискации имущества.

Уточнялось, что украинская сторона не может подтвердить факт аварии, поэтому его судили как живого человека.