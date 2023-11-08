Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:59, 8 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заочно вынесли приговор Сальдо

Одесский суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам тюрьмы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Малиновский суд Одессы заочно вынес приговор губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Судья назначил Сальдо 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационных и административных обязанностей сроком на 15 лет.

В середине октября одесский суд приговорил разбившегося в ДТП в ноябре 2022 года замглаву российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному сроку и конфискации имущества.

Уточнялось, что украинская сторона не может подтвердить факт аварии, поэтому его судили как живого человека.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Названы условия для вступления Украины и Молдавии в ЕС. Когда начнутся переговоры и что об этом говорят в России?

      США признали отсутствие средств для помощи Украине

      В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

      Раскрыты действенные способы сэкономить на покупках

      Кличко обвинил украинскую власть в неспособности финансировать армию

      В ООН сочли лучшим сценарием переход сектора Газа Палестине

      Миру предрекли самый теплый год за последнюю сотню тысяч лет

      Назван надежный способ отказаться от кофе

      Россиянин получил пожизненное за насилие и расправу над подростком в 2009 году

      Названы лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости