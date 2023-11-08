В НАТО высказались о соблюдении на Украине прав нацменьшинств

Генсек НАТО Столтенберг: альянс обсуждает с Украиной права нацменьшинств

В НАТО со всей серьезностью относятся к обеспокоенности Будапешта соблюдением прав венгерского меньшинства на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс обсуждает эти вопросы с Киевом. «Мы со всей серьезностью относимся к обеспокоенности Венгрии по поводу меньшинства, это обсуждалось уже не раз», — высказался он.

По словам генерального секретаря, на Совете НАТО поднимаются важные для союзников вопросы, такие как реформы на Украине и права национальных меньшинств. «Я уверен, что опасения могут быть устранены путем диалога между Украиной и союзниками», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до тех пор, пока Киев не восстановит права венгров, проживающих в Закарпатье.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что из-за конфликта на Украине Будапешт был готов отложить вопрос восстановления прав закарпатских венгров. Однако из-за принятия в 2022 году ряда законов, касавшихся языковых прав меньшинств на Украине, венгерская сторона пересмотрела свою позицию.