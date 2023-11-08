Указатель на русском языке возмутил жителей российского села

Жителей села в Карелии возмутил новый указатель с русскими буквами и ошибками

Жителей села Ведлозерское в Карелии возмутил новый указатель на участке региональной трассы. Россиян не устроило, что надпись на табличке выполнена на русском языке и с двумя ошибками, пишет издание «Подъем».

Местная активистка Наталья Антонова пояснила, что неправильно названа река, которая протекает в населенном пункте. «У нас карельский язык латиницей, но это в учет не берется по федеральному законодательству. У них это должно проходить на кириллице. И вот мало того, что оно не на нашем языке, так еще и транскрипция на кириллице передана неправильно. Должно быть Вуохтанёги, а написано Вухтанеги», — рассказала россиянка.

Жители села обратились к ученым, чтобы получить официальное обоснование переименования реки. В Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН посоветовали поднять вопрос о правильности названия в местной администрации и пообещали подготовить научные объяснения.

«Мы сегодня должны получить письмо от института, оно придет в администрацию Ведлозерского сельского поселения, и глава будет писать письмо в Министерство по дорожному хозяйству Республики Карелия, которое является заказчиком», — поделилась Антонова.

По словам активистки, жители села выступают за то, чтобы все названия писались на карельском языке. Однако сама женщина считает такой расклад маловероятным.

Ранее дорожный знак с ошибкой заметили в Подмосковье. Указатель направлял водителей к несуществующему «Щелкинскому» шоссе вместо Щелковского. После жалоб россиян табличку заменили на правильную.