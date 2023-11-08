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09:25, 8 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыта сеть по выводу похищенных у российских пенсионеров денег на Украину

МВД РФ выявило канал вывода похищенных у пенсионеров денег на Украину

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Полицейские ликвидировали канал обналичивания и вывода на Украину похищенных у российских пенсионеров денежных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории Донецкой народной республики (ДНР) задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в интернете. По данным МВД, в сети работал фейковый сайт биржи, который был включен в соответствующий реестр Центробанка.

Подозреваемые на протяжении 2023 года привлекали в мессенджере средства россиян, обещая высокий доход в результате биржевых операций. Операторы кол-центра, расположенного в Киеве, путем дистанционного мошенничества обманывали пожилых граждан России, затем похищенные у них деньги оседали в ДНР, где их конвертировали в гривны и переправляли на Украину.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ущерб превысил три миллиона рублей.

В ходе обысков в квартирах подозреваемых изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и полтора миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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