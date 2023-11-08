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13:25, 8 ноября 2023Россия

Один человек пострадал при взрыве газа под Москвой

В Подмосковье мужчина получил ожог 80 процентов тела при взрыве газа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье один человек получил тяжелые травмы в результате взрыва газа на территории дачного товарищества. О взрыве в СНТ «Матвеевское» сообщает MK.RU.

ЧП произошло в ночь на среду, 8 ноября. Эпицентром взрыва оказался деревянный дом. По словам соседей, в постройке была установлена газовая система отопления.

В результате взрыва собственник дома получил ожог 80 процентов тела. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

Ранее в Нижнем Новгороде взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов. Происшествие не привело к пожару. Тогда же получившая травмы женщина отказалась от госпитализации.

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      Алан Босиков
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