Один человек пострадал при взрыве газа под Москвой

В Подмосковье мужчина получил ожог 80 процентов тела при взрыве газа

В Подмосковье один человек получил тяжелые травмы в результате взрыва газа на территории дачного товарищества. О взрыве в СНТ «Матвеевское» сообщает MK.RU.

ЧП произошло в ночь на среду, 8 ноября. Эпицентром взрыва оказался деревянный дом. По словам соседей, в постройке была установлена газовая система отопления.

В результате взрыва собственник дома получил ожог 80 процентов тела. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

Ранее в Нижнем Новгороде взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов. Происшествие не привело к пожару. Тогда же получившая травмы женщина отказалась от госпитализации.