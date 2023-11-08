Песков рассказал о планах Путина во время визита в Казахстан

Песков: во время визита в Казахстан Путин не планировал встречу с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин не планировал встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предстоящего визита в республику, который пройдет 9 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит Назарбаеву в силу насыщенности программы», — сказал он.

8 ноября Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, политики делают все возможное для обеспечения благоприятной среды, чтобы страны развивались.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан. Уточнялось, что глава государства планирует провести переговоры Токаевым. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.