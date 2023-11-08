Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 8 ноября 2023Бывший СССР

Песков рассказал о планах Путина во время визита в Казахстан

Песков: во время визита в Казахстан Путин не планировал встречу с Назарбаевым

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планировал встречу с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предстоящего визита в республику, который пройдет 9 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

«На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит Назарбаеву в силу насыщенности программы», — сказал он.

8 ноября Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, политики делают все возможное для обеспечения благоприятной среды, чтобы страны развивались.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан. Уточнялось, что глава государства планирует провести переговоры Токаевым. Стороны обсудят вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      Министр спорта осудил Роднину за слова о вранье в деле Валиевой

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости