Пиявка заползла в объектив фотоаппарата и присосалась к глазу туриста

В Таиланде пиявка из фотоаппарата заползла в глаз туристу

В Таиланде пиявка заползла в глаз туристу из объектива фотоаппарата. Об этом пишет The Thaiger.

Блогер по имени Апичарт Промтус и его приятель отправились в небольшой поход по дикой местности Таиланда. Друзья взяли с собой фотоаппарат и много фотографировали в пути. В какой-то момент спутник Промтуса ненадолго положил профессиональную камеру на землю, чтобы найти хороший ракурс. По всей видимости, в этот момент в объектив из травы забралась небольшая пиявка. Когда мужчина приложил фотоаппарат к лицу, чтобы сделать снимок, пиявка заползла прямо ему в глаз.

Паразит тут же присосался к слизистой рядом со слезной железой. От боли и неожиданности турист закричал. Друзья в панике начали вместе вытаскивать пиявку из глаза. Однако червь оказался очень скользким. В итоге они преуспели лишь спустя полчаса, когда паразит уже напился крови. Глаз пострадавшего сильно покраснел в результате поспешной спасательной операции.

«Такое случается, вероятно, в одном случае и десяти или даже из ста тысяч раз: пиявка застревает в вашем глазу. Многим это может показаться невероятным, но это правда и это очень страшно», — написал Апичарт на своей странице после происшествия. Один из комментаторов подсказал ему, что вместо пальцев стоило использовать подсоленную воду, тогда пиявка сама бы отвалилась от кожи.

Сами по себе пиявки не представляют большой опасности для человека. Медицинских пиявок даже используют для лечения. Однако некоторые виды пиявок, особенно живущие в тропиках, могут проникать в различные полости организма человека, сообщающиеся с окружающей средой (например, в дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт). Это может вызывать так называемый гирудиноз. Пиявки выделяют вещество гирудин, являющееся сильным антикоагулянтом, а также гистаминоподобное вещество, расширяющее капилляры. Из-за кровотечения в месте присасывания может развиться анемия и другие симптомы в зависимости от локализации паразита.

Ранее сообщалось, что российские ученые выявили новый вид пиявок в Арктике. Обнаруженных червей назвали гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris). Их удалось зафиксировать в пробах с острова Колгуев и плато Путорана.