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14:08, 22 декабря 2022Наука и техника

В Арктике обнаружен новый вид пиявок

Scientific Reports: сотрудники СПбГУ выявили в Арктике новый вид пиявок

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Российские ученые из Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) в совместной работе с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявили новый вид пиявок в Арктике. Теперь специалисты призывают внести их в Красную книгу. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Обнаруженных червей назвали гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris). Их удалось зафиксировать в пробах с острова Колгуев и плато Путорана. Кроме того, в высокогорном озере на полярном Урале открыли еще один вид — глоссифонию арктическую (Glossphonia arctica).

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Биологи подчеркивают, что никаких подробностей о питании и ареале обитания новых пиявок выяснить пока не удалось. В случае, если эти представители могут находиться только на полярном Урале, это вызывает отдельный научный интерес, поскольку не так много видов свойственны именно арктическим территориям.

Исследователи добавили, что пиявок важно изучать в том числе и с точки зрения их влияния на рыб и птиц. Они могут оказывать вредное воздействие на ценные породы рыбы — например, лососевых или семги.

В декабре международная группа ученых, включая отечественных ученых из МГУ имени Ломоносова и Института биологии внутренних вод РАН, нашла новый вид хищных микроорганизмов, которые отгрызают клетки у более крупных существ с помощью микротрубочек.

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Елена Апазиди
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