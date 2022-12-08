Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:34, 8 декабря 2022Наука и техника

Обнаружен новый вид хищных микроорганизмов

Выявлена новая супергруппа эукариотов-хищных микроорганизмов

Фото: Unsplash

Международная команда специалистов, включая российских ученых из МГУ имени Ломоносова и Института биологии внутренних вод РАН, обнаружила новый вид хищных микроорганизмов, которые отгрызают клетки у более крупных существ с помощью микротрубочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Выявленные эукариоты получили название Provora от слова voracious (прожорливый), что отражает их характерное поведение. Организмы из этого надцарства отличаются наличием ядра в клетках. К эукариотам также относят всех животных, грибы и растения. В этом домене всего существует десять супергрупп, которые объединены по генетическим признакам. Данные микроорганизмы не относятся ни к одной из них.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

Provora удалось зафиксировать в пробах морской воды из Красного, Черного, Карибского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океана. Они представляют собой округлые клетки, чей размер не превышает нескольких микрон. Уникальные микроорганизмы имеют два жгутика-экструсома, которые позволяют захватывать жертву подобно гарпуну, а также небольшую борозду-рот.

Как отмечается, Provora питаются другими одноклеточными, причем даже крупнее себя. В случае, если пища не помещается в рот целиком, то хищник использует микротрубочки, располагающиеся во рту, чтобы откусывать, словно зубами, клетки жертвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Уилан прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
США оповестили Украину об обмене заключенными с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.