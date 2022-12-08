Обнаружен новый вид хищных микроорганизмов

Выявлена новая супергруппа эукариотов-хищных микроорганизмов

Международная команда специалистов, включая российских ученых из МГУ имени Ломоносова и Института биологии внутренних вод РАН, обнаружила новый вид хищных микроорганизмов, которые отгрызают клетки у более крупных существ с помощью микротрубочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Выявленные эукариоты получили название Provora от слова voracious (прожорливый), что отражает их характерное поведение. Организмы из этого надцарства отличаются наличием ядра в клетках. К эукариотам также относят всех животных, грибы и растения. В этом домене всего существует десять супергрупп, которые объединены по генетическим признакам. Данные микроорганизмы не относятся ни к одной из них.

Provora удалось зафиксировать в пробах морской воды из Красного, Черного, Карибского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океана. Они представляют собой округлые клетки, чей размер не превышает нескольких микрон. Уникальные микроорганизмы имеют два жгутика-экструсома, которые позволяют захватывать жертву подобно гарпуну, а также небольшую борозду-рот.

Как отмечается, Provora питаются другими одноклеточными, причем даже крупнее себя. В случае, если пища не помещается в рот целиком, то хищник использует микротрубочки, располагающиеся во рту, чтобы откусывать, словно зубами, клетки жертвы.