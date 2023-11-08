Премьер Японии провел переговоры с Зеленским

Премьер Японии Кисида провел телефонные переговоры с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет NHK.

Детали беседы не уточняются. Известно лишь, что она длилась около получаса.

Предыдущие переговоры представителей стран состоялись в августе. При этом очная встреча Зеленского с Кисидой прошла в конце июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В сентябре Зеленский встретился с японским министром иностранных дел Хаяси Есимасой, который находился с визитом в Киеве. Стороны договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7. Украинский лидер также поблагодарил Японию за то, что страна «остается ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину».