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13:49, 8 ноября 2023Бывший СССР

Премьер Японии провел переговоры с Зеленским

Премьер Японии Кисида провел телефонные переговоры с Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет NHK.

Детали беседы не уточняются. Известно лишь, что она длилась около получаса.

Предыдущие переговоры представителей стран состоялись в августе. При этом очная встреча Зеленского с Кисидой прошла в конце июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В сентябре Зеленский встретился с японским министром иностранных дел Хаяси Есимасой, который находился с визитом в Киеве. Стороны договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7. Украинский лидер также поблагодарил Японию за то, что страна «остается ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину».

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