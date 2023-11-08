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14:04, 8 ноября 2023Бывший СССР

Президента Молдавии обвинили в диктатуре

Экс-премьер Молдавии Филат обвинил Майю Санду в установлении диктатуры

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бывший премьер Молдавии Владимир Филат, также возглавляющий оппозиционную Либерально-демократическую партию (ЛДПМ), обвинил президента Майю Санду в установлении диктатуры. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По словам Филата, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) прикрывается демократией, осуществляя диктаторскую политику. Он также назвал неприемлемым вмешательство комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в выборы местных органов власти, прошедшие 5 ноября.

Так, до участия в них не допустили кандидатов от оппозиционной партии «Шанс». Представители политической организации уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, так как исключение из избирательной гонки произошло без окончательного решения суда. Кроме того, со второго тура сняли поддержанного партией кандидата в мэры города Бельцы Арину Коршикову.

«Очевидно, возмущения в обществе будут более смелыми, что чрезвычайно важно в демократическом процессе. Терпения, как это было в течение трех лет президентского мандата Майи Санду и двух лет правления PAS, больше не будет», — подчеркнул руководитель ЛДПМ.

Ранее надежду на освобождение Молдавии от диктатуры Майи Санду выразил экс-глава республики Игорь Додон. Он призвал граждан голосовать против действующего президента и отметил, что верит в молдавский народ.

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      Александр Курбатов
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