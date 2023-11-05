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19:53, 5 ноября 2023Бывший СССР

Додон понадеялся на освобождение Молдавии от диктаторского режима

Додон призвал граждан Молдавии проголосовать против диктаторского режима

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что на проходящих в стране местных выборах начнется освобождение страны от диктаторского режима главы республики Майи Санду. Фрагмент беседы с журналистами опубликован в Telegram-канале политика.

Додон призвал граждан страны проголосовать против Санду и добавил, что верит в народ Молдавии. «Все на выборы! Начинаем освобождение Республики Молдова!» — заключил он.

Ранее в Молдавии в ряде городов прошли массовые акции оппозиции, выступающей за проведение честных выборов. Сторонники и представители партии «Шанс» вышли на «Марш за честные выборы».

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      Зарина Дзагоева
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