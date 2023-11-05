Додон понадеялся на освобождение Молдавии от диктаторского режима

Додон призвал граждан Молдавии проголосовать против диктаторского режима

Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что на проходящих в стране местных выборах начнется освобождение страны от диктаторского режима главы республики Майи Санду. Фрагмент беседы с журналистами опубликован в Telegram-канале политика.

Додон призвал граждан страны проголосовать против Санду и добавил, что верит в народ Молдавии. «Все на выборы! Начинаем освобождение Республики Молдова!» — заключил он.

Ранее в Молдавии в ряде городов прошли массовые акции оппозиции, выступающей за проведение честных выборов. Сторонники и представители партии «Шанс» вышли на «Марш за честные выборы».