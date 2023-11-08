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08:32, 8 ноября 2023Россия

При взрыве на российском месторождении пострадали два человека

При взрыве на Кондинском месторождении пострадали два человека, они в реанимации

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Кондинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Предварительно, пострадавших от взрыва доставили в реанимацию с ожогами. Мужчины ремонтировали стенд очистки нефтяных масел и пытались запустить его, во время второй попытки стенд взорвался.

Одного из рабочих прижало дверью, другого взрывной волной откинуло стену. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Следователи добрались до места взрыва из-за непогоды спустя три дня.

Ранее в Еравнинском районе Бурятии произошел пожар на горно-обогатительном комбинате «Озерный». Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, огонь распространился в здании 100 на 150 метров.

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      Анастасия Шейкина
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