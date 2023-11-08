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13:10, 8 ноября 2023Путешествия

Пьяный россиянин выпал из окна в Таиланде и застрял на крыше

Pattaya Mail: российский турист напился и выпал из окна в Паттайе

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Российский турист напился в Паттайе, выпал из окна и угодил в больницу. Подробностями поделилось издание Pattaya Mail.

Инцидент произошел на курорте Таиланда 6 ноября. Известно, что пьяный россиянин упал с высоты на крышу второго этажа жилого дома и застрял там. Очевидица, которая парковала машину поблизости, вызвала на помощь спасателей.

Сотрудники экстренных служб использовали грузовик с лестницей, чтобы спустить мужчину на землю, после чего его доставили в ближайшую больницу с травмами средней тяжести. Пострадавшего опознали как 37-летнего Игоря Нечитайло.

Ранее другой выпивший россиянин устроил массовое ДТП в Паттайе и попытался сбежать с места происшествия. Нарушитель выехал непонятно откуда и врезался в автомобили двух местных жителей. При задержании он вел себя агрессивно и отказывался проходить медосвидетельствование.

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      Мария Борисова
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