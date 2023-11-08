Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

Нападавшего с мачете на прохожих мужчину в Люберцах задержал судебный пристав

Нападавшего с мачете на прохожих мужчину в подмосковных Люберцах задержал судебный пристав. Подробности раскрывает ТАСС.

Во время задержания правоохранителю пришлось открыть огонь, потому что вооруженный россиянин оказывал сопротивление. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, а потом применил оружие и надел на мужчину наручники.

По данным Telegram-канала «112», нападавшим оказался 36-летний россиянин, проживающий в том же районе. Ранее он был судим за мелкие преступления, уличную драку и незначительную кражу.

8 ноября мужчина с мачете атаковал женщину с ребенком. Это произошло на улице Кирова в Люберцах.