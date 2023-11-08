В России призвали защитить пользующихся рассрочкой граждан

Набиуллина: пользующиеся сервисами рассрочки россияне слабо защищены

Права россиян, пользующихся сервисами рассрочки, слабо защищены. Об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

По словам Набиуллиной, сервисы предоставления рассрочек быстро развиваются. По сути, магазины предлагают товары в кредит, однако этот вид займов не подпадает под регулирование, как потребительский. В результате граждане оказываются ничем не защищены, в том числе «в вопросе объемов неустоек, пени и так далее».

«Сама по себе рассрочка — это нормальный, полезный и технологичный продукт. Но важно, чтобы человек, который берет рассрочку, был так же защищен, как и тот, кто берет классический кредит. Поэтому в данном направлении также нужны законодательные нормы», — призвала глава регулятора.

По данным опроса крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, оплата кредитов (без учета ипотеки) является главной статьей расходов для трети россиян. Выплаты по займам уступают лишь покупке еды и аренде жилья или ипотеке.

Согласно статистике Центробанка, суммарный портфель кредитов россиян и бизнеса к ноябрю 2023 года впервые достиг 101,2 триллиона рублей. Основная часть этого объема — кредитный портфель бизнеса (70,5 триллиона рублей). Займы гражданам составили 30,7 триллиона рублей. По данным регулятора, с начала года объем кредитов вырос на 19 процентов.