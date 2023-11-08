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17:04, 8 ноября 2023Россия

Ребенок спрятался от Путина

Пациент детского онкоцентра имени Рогачева спрятался от президента России Путина

Пациент детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева спрятался от президента России Владимира Путина под одеялом. Видео из медучреждения публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На опубликованных кадрах видно, как глава российского государства входит в палату, где проходит лечение ребенок, но мальчик стесняется и вместо того, чтобы поприветствовать гостя, прячется под одеяло. Мать ребенка попыталась стянуть с него одеяло, но тот снова спрятался и согласился показаться, только когда ему вручили подарок — игрушечный вертолет.

«Не стесняйся, ничего страшного, скажи, как тебя зовут — из-под одеяла», — обратился к ребенку президент.

Ранее сообщалось, что Путин встал на одно колено для совместной фотографии с другими детьми, также пациентами Национального медицинского исследовательского центра гематологии, онкологии и иммунологии.

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      Марк Леонов
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