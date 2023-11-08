Россиянам предложили новогодние скидки на любимом курорте богачей

Отели на Мальдивах предложили туристам скидки на новогодних выходных

Отели на Мальдивах предложили российским туристам скидки на новогодних выходных. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турагентства.

«Разброс очень большой: скидки составляют от 5 до 40 процентов в зависимости от отеля. Также предлагаются дополнительные бонусы, например, отмена обязательной доплаты за праздничный ужин, бесплатный трансфер, апгрейд питания», — заявили в «Русском экспрессе».

В Coral Travel, в свою очередь, перечислили гостиницы на любимом курорте богачей со скидками до 30 процентов. Среди них — Fushifaru Maldives, Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives и отели Sun Siyam Group. По информации Space Travel, пятизвездочный Radisson Blu дает 40-процентную скидку на туры на базе завтраков на все категории номеров на новогодние заезды.

Ранее самыми дешевыми заграничными направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет. По данным участников отрасли, на январских праздниках пакетный тур «все включено» на двоих в Турцию в среднем стоит 187 тысяч рублей, включая перелет.