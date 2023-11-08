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18:07, 8 ноября 2023Путешествия

Россиянам предложили новогодние скидки на любимом курорте богачей

Отели на Мальдивах предложили туристам скидки на новогодних выходных

Фото: Unsplash

Отели на Мальдивах предложили российским туристам скидки на новогодних выходных. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турагентства.

«Разброс очень большой: скидки составляют от 5 до 40 процентов в зависимости от отеля. Также предлагаются дополнительные бонусы, например, отмена обязательной доплаты за праздничный ужин, бесплатный трансфер, апгрейд питания», — заявили в «Русском экспрессе».

В Coral Travel, в свою очередь, перечислили гостиницы на любимом курорте богачей со скидками до 30 процентов. Среди них — Fushifaru Maldives, Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives и отели Sun Siyam Group. По информации Space Travel, пятизвездочный Radisson Blu дает 40-процентную скидку на туры на базе завтраков на все категории номеров на новогодние заезды.

Ранее самыми дешевыми заграничными направлениями для путешествий на Новый год стали Турция и Египет. По данным участников отрасли, на январских праздниках пакетный тур «все включено» на двоих в Турцию в среднем стоит 187 тысяч рублей, включая перелет.

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      Зарина Дзагоева
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