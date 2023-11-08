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09:01, 8 ноября 2023Путешествия

Россиянин описал поездку с семьей в Дагестан фразой «у всех началась сыпь»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянин побывал с семьей в Дагестане и пожаловался на грязную морскую воду, от которой у его близких возникли проблемы с кожей. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«В целом пляжи ухоженные, красивый вид. Вода же абсолютно непригодна для купания, через несколько дней у всех началась сыпь. Это было ожидаемо, так как туда сливают отходы сразу три города в непосредственной близости», — такими фразами описал свою поездку турист.

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Автор публикации признался, что первое впечатление от Каспийска не было ни положительным, ни отрицательным. Он описал его как «город сугубо для туристов, которые приехали на море». Кроме того, россиянину не понравились многоэтажная застройка и отсутствие общественного транспорта.

Из плюсов поездки путешественник выделил красивые виды для фото, вкусную местную кухню, доброту людей, которые всегда помогут заблудившемуся туристу, и хорошее качество дорог.

Ранее другой российский турист съездил в Дагестан за 170 тысяч рублей и рассказал, что регион его не впечатлил. Он отметил, что путешествовал на машине, но вдоль дорог практически не оказалось заведений общепита.

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      Марина Черняк
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