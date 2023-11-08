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09:27, 8 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин забил молотком старшую сестру из-за детских обид

В Ижевске задержали мужчину, убившего старшую сестру молотком из-за детских обид

Фото: Carsten Rehder / dpa / Globallookpress.com

Полицейские Ижевска задержали 20-летнего местного жителя, забившего молотком свою старшую сестру из-за детских обид. В преступлении ему помогал ее муж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне ночью потерпевшая возвращалась домой с работы по 9-й Подлесной улице Ижевска. Когда женщина проходила мимо гаражей, из машины, в которой ее поджидали злоумышленники, выскочил брат и несколько раз ударил ее по голове молотком. После этого сообщники выбросили орудие расправы и сумку женщины в ближайший пруд, а супруг увез тело с места преступления.

Наутро подозреваемых задержали. В ходе допроса брат признался, что с детства не любил свою старшую сестру, а муж — что из-за процесса развода отношения с супругой ухудшились. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

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