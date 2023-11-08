Зыбинский: артиллерия России сорвала 4 попытки ротации ВСУ в районе Синьковки

Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районах Синьковки и Тимковки. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией были уничтожены два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки, добавили в Минобороны РФ.

3 ноября подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ на купянском направлении стали превышать численность поступающих свежих сил. Военный эксперт подсчитал, что эта тенденция сохранится в течение десяти дней, то командование ВСУ почти лишится сил и средств для удержания российских войск на этом участке.