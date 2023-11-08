«Ъ»: АЭВТ предложила создать единый черный список пассажиров авиакомпаний

Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров самолетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Уточняется, что соответствующее предложение АЭВТ направила Минтрансу России. Обращение в адрес министерства также содержит идею расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки. Так, предлагается наказывать путешественников за курение и мелкое хулиганство на борту.

За нарушение указанных правил пассажирам будут запрещать перелеты в течение трех лет.

Ранее пьяный пассажир самолета российской авиакомпании пригрозил бортпроводникам бомбой и оправдал свои действия желанием выпить холодного пива. По словам мужчины, на него обозлились все пассажиры на борту лайнера.