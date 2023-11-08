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20:31, 8 ноября 2023Россия

Российским школьникам пришлось переодеваться на улице в холод

Родители екатеринбургских школьников заявили, что их дети переодеваются на улице

Фото: Евгений Надалинский / Коммерсантъ

Ученикам школы № 22 в Екатеринбурге пришлось переодеваться на улице в холодную погоду. Об этом заявляет «Подъем» со ссылкой на родителей российских школьников.

По их словам, ранее этот вопрос был вынесен на общешкольное собрание, однако руководство школы не отреагировало. В свою очередь в городской администрации заявили, что в раздевалке учебного учреждения достаточно мест.

«Фойе оборудовано банкетками, раздевалка рассчитана на количество обучающихся начальной школы. Вход и выход детей осуществляется организованно и в сопровождении классного руководителя», — пояснили там.

В администрации добавили, что данная ситуация взята на контроль властей. Помимо того, педагоги усилили контроль за выходом детей из здания.

Ранее в Копейске Челябинской области калитки двух учебных учреждений обвесили цепями. Отмечается, что в одной из школ цепи были использованы для исполнения требований законодательства в сфере безопасности образовательных организаций и ограничения движения посторонних лиц по территории — ими заблокировали запасную калитку.

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      Никита Абрамов
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