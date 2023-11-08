Стало известно число женщин-военнослужащих в украинской армии

NYT: в рядах ВСУ сражаются 43 тысячи женщин

Украинские власти наращивают усилия по вербовке женщин в ряды своих Вооруженных сил (ВСУ). Об этом пишет американское издание The New York Times.

Как стало известно журналистам, число женщин-военнослужащих в рядах украинской армии к середине 2023 года выросло более чем на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. Сейчас оно приближается к 43 тысячам.

«Хотя Украина имеет преимущество от подаренных Западом вооружений, она полагается только на собственное население в качестве резерва для пополнения сил, а у России оно примерно в три раза больше. Поскольку так много зависит от пополнения рядов, предпринимаются усилия по привлечению большего количества украинских женщин в армию», — пишет издание.

В статье отмечается, что украинское командование давно отменило ограничения на занятие ряда должностей, которые в прошлом могли занимать исключительно мужчины. Речь идет, например, о снайперах, командирах танка, водителей грузовиков и пулеметчиков.

«[Также] ни повысили возрастной ценз для призывников-женщин с 40 до 60 лет, как и для мужчин», — напоминает The New York Times.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все, чтобы избежать мобилизации в армию. Она отметила, что сейчас руководство страны занимается подготовкой изменений в нормативно-правовые акты, которые должны помочь в урегулировании этой ситуации.