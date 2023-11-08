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19:02, 8 ноября 2023Мир

Страны G7 впервые договорились об общей позиции по сектору Газа

Глава МИД Японии Камикава: страны G7 впервые отразили единую позицию по Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

По итогам двухдневных переговоров министры иностранных дел стран G7 приняли коммюнике, в котором впервые выразили единую позицию в отношении сектора Газа. Об этом пишет Reuters.

«Я считаю важным, что "Большая семерка" смогла выступить со своим первым единым посланием в виде заявления о гуманитарной паузе… с точки зрения ответственности, которую "Большая семерка" несет перед международным сообществом», — заявила журналистам глава МИД Японии Еко Камикава.

На вопрос, все ли члены G7 призывают к гуманитарным паузам или кто-то выступает за полное прекращение огня, госсекретарь США Энтони Блинкен ответил, что заявление точно отражает то, что обсуждалось, и что в блоке царит «реальное единство».

В коммюнике также говорится, что «решение о создании двух государств [Израиля и Палестины] остается единственным путем к справедливому, прочному и безопасному миру».

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, в переговорах также принимает участие Европейский союз.

Ранее главы МИД стран G7 заявили, что «Большая семерка» не намерена возвращать России ее активы, замороженные в начале украинского конфликта, до тех пор, пока страна не согласится выплачивать компенсации Украине.

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      Анастасия Яланская
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