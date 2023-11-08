Спор из-за счета в ночном клубе закончился боем на мечах

В Индии пять мужчин и три женщины набросились на официантов клуба с мечами

В Индии посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками. Об этом сообщает News9Live.

Двое мужчин и три женщины отдыхали в одном из заведений города Панчкула, штат Харьяна 5 ноября. Около четырех часов утра сотрудники клуба попросили подвыпивших гостей оплатить счет на 23 тысячи рупий (около 25 тысяч рублей). Компания закатила скандал из-за суммы и отказалась платить. Спор из-за денег закончился потасовкой с вышибалами. При этом один из зачинщиков конфликта вызвал на подмогу знакомых.

Вскоре к заведению на автомобиле подъехали 12 приятелей возмущенных клиентов. Они были вооружены палками и мечами и сразу же набросились на сотрудников заведения. Утверждается, что спутницы дебоширов также участвовали в массовой драке, «избивая официантов руками и ногами и размахивая мечами».

Более того, 18-летнего официанта по имени Джаянт агрессивные преступники около 100 метров протащили за своим автомобилем. Молодой человек получил серьезные травмы, включая переломы обеих рук, и сейчас находится в больнице. Полиция проводит расследование инцидента. Пока неизвестно, были ли задержаны зачинщики драки.

Ранее сообщалось, что в Индии двое врачей из штата Уттар-Прадеш напились с больничным уборщиком и устроили массовую драку, вызвавшую километровую пробку. Как сказано в полицейском отчете, после употребления спиртных напитков троица «впала в буйство» и начала атаковать прохожих.

