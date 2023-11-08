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09:59, 8 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС

Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа ликвидировали одного из ведущих разработчиков оружия ХАМАС Мохседа Абу Зина. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.

Отмечается, что эксперт по разработке стратегического оружия и ракет для радикальной группировки был уничтожен в результате авиаудара истребителя израильских ВВС на рабочем месте.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что уничтожила несколько тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС в районе города Бейт-Ханун. «Израильские военные обнаружили несколько тоннелей внутри жилого дома в жилом районе в Бейт-Хануне. Бойцы отряда "Яхалом" во взаимодействии с резервистами и бойцами отряда "Окец" разрушили тоннели», — заявили в израильской армии.

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      Виктория Кондратьева
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