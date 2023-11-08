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21:01, 8 ноября 2023Культура

Цыгановы использовали антидроновую глушилку для защиты от прослушки и прессы

Цыгановы использовали комплекс для подавления дронов для защиты от прессы
Вика и Вадим Цыгановы

Вика и Вадим Цыгановы. Кадр: вДудь / YouTube

Российский поэт и муж певицы Виктории Цыгановой, Вадим Цыганов рассказал, что он специально для пресс-конференции, которая прошла ранее, приобрел купольный комплекс подавления дронов «Сания». Его цитирует News.ru.

Так, по словам Цыганова, пара использовала «антидроновую глушилку» для защиты от прослушки и прессы. «Это дорогая вещь, он специально был заказан, он очень хорошо отработал, не было ни дронов, ни прослушки. Мы думали, может быть, будут дроны или прослушка, но все прошло здорово, комплекс хорошо отработал, и по совету Вики я его оставляю на постоянку», — заявил поэт.

Он подчеркнул, что начало пресс-конференции пришлось задержать из-за того, что спецсредство для подавления дронов на тот момент еще не доставили. Известно, что аппарат, предназначенный для выведения из строя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на расстоянии до полутора километров, стоит около 500 тысяч рублей.

Ранее чета Цыгановых раскрыли причины, по которым согласились пойти на интервью к Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По словам пары, они решились на разговор ради беседы о Боге, так как интервьюер заверил их в том, что является православным верующим.

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      Сергей Равин
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